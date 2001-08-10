Южно-сахалинские педагоги примут участие в профессиональном конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершается подготовка к муниципальному этапу конкурса "Педагог года". В этом году он пройдет в 25-й раз и соберет рекордное количество участников, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

О своем желании принять участие в профессиональном состязании уже заявило 32 педагога. Традиционно конкурсной комиссии предстоит определить сильнейших в категориях «учитель года», «лучший педагог дошкольного образования», «лучший педагог дополнительного образования», а также «лучший педагог-психолог» и «лучший педагог-дефектолог». Все 5 победителей будут представлять город на региональных профессиональных конкурсах.

- Конкурс имеет большое значение для Южно-Сахалинска. Наши педагоги - люди высокопрофессиональные, творческие, креативные. У каждого из них свой путь в профессию, свои наработки, педагогические методики, которыми они готовы делиться. Вместе с тем, они открыты для новых знаний, хотят совершенствовать мастерство и учиться у своих коллег, - рассказала директор департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Мирова.

Конкурс "Педагог года" - площадка для обмена опытом, распространения лучших практик. Для многих это возможность профессионального роста и раскрытия своего таланта. Участников ждет насыщенная программа, которая будет включать лекции, мастер-классы, открытые уроки и занятия, решение профессиональных кейсов и другие мероприятия.

Конкурс стартует 25 февраля. Церемония закрытия и награждение участников состоится 3 марта в киноконцертном зале "Сити Холл". Заявки от участников принимаются до 9 февраля по адресу: ул. Амурская, 88 (кабинет 401). Телефон для справок 312-687 (доб. 9).

Также с положением о конкурсе, условиями участия и другой информацией можно ознакомиться на официальном сайте департамента образования.