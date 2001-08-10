Тихоокеанское
информационное агентство
3 Февраля 2022
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15:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Частный сектор в Южно-Сахалинске начали подключать к газу

Частный сектор в Южно-Сахалинске начали подключать к газу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре завершилось строительство газораспределительных сетей в жилом районе "Федоровка". В настоящее время специалисты Газпрома производят мероприятия по запуску газа в  распределительную сеть, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Жителей частных домовладений, проживающих в границах улиц Отдаленная, Ленина, Набережная и Придорожная - в районе Большой Елани, призывают ускорить прокладку газопровода по территории своих земельных участков и подготовку внутридомового газового оборудования к приему газа.

Желающим газифицировать свои домоваладения необходимо обращаться в ПЭУ "АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Победы, 39. Телефон: 49-63-32, 49-63-33.

С памяткой по подключению домов граждан к сетям газораспределения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в соответствующем разделе.

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