Частный сектор в Южно-Сахалинске начали подключать к газу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре завершилось строительство газораспределительных сетей в жилом районе "Федоровка". В настоящее время специалисты Газпрома производят мероприятия по запуску газа в распределительную сеть, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Жителей частных домовладений, проживающих в границах улиц Отдаленная, Ленина, Набережная и Придорожная - в районе Большой Елани, призывают ускорить прокладку газопровода по территории своих земельных участков и подготовку внутридомового газового оборудования к приему газа.
Желающим газифицировать свои домоваладения необходимо обращаться в ПЭУ "АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Победы, 39. Телефон: 49-63-32, 49-63-33.
С памяткой по подключению домов граждан к сетям газораспределения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в соответствующем разделе.
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