Тихоокеанское
информационное агентство
3 Февраля 2022
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12:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Алексей Белик встретится с жителями Охинского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель правительства Сахалинской области планирует посетить муниципальное образование с рабочей поездкой в пятницу, 4 февраля. В 14:00 состоится встреча с жителями. Место проведения: районный дворец культуры, ул. Советская, 30. Приглашаются все желающие, сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Перед этим, с 13:00 до 14:00, там же руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации проведут личный прием граждан.

В программе рабочего визита Алексея Белика в Охинский район – посещение объектов транспортной инфраструктуры, сферы культуры и спорта, контроль за ходом жилищного строительства, содержания дворов и дорог.

В случае неблагоприятных погодных условий программа может быть изменена.

Напомним, ранее Валерий Лимаренко принял решение расширить формат выездов членов регионального правительства в муниципалитеты Сахалинской области. Начиная с прошлого года не только губернатор, но и председатель регионального правительства, его заместители регулярно совершают рабочие поездки и проводят встречи с населением.

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