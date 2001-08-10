В Южно-Сахалинске проходит акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице для учащихся 8-10 классов гимназии № 3 провели единый классный час "Безопасное поведение в зимний период", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие прошло в рамках ежегодной Всероссийской акции «Безопасность детства» при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, направленной на формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге, водоемах, при пожаре и др.

Сержант МЧС России по Сахалинской области Михаил Смелов, специалисты департамента образования напомнили ребятам правила дорожного движения и на что следует обращать особое внимание зимой, чтобы не получить травму, напомнили, как следует себя вести, если случится пожар, почему нужно быть осторожными на стихийных катках и прочее.

Кроме этого, школьники смоли представь себя в роли сотрудника пожарно-спасательного отряда и примерили экипировку, также им рассказали об особенностях работы спасателей.

По информации департамента образования администрации Южно-Сахалинска, в январе подобные тематические мероприятия (классные часы, круглые столы, дискуссии, беседы, интерактивные занятия, онлайн-квесты, конкурсы) прошли в 84 образовательных учреждениях, участие в них приняли около 30 тысяч воспитанников садов и учащихся школ города.