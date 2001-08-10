На ряде улиц Южно-Сахалинска продолжают действовать ограничения движения транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До 10 февраля планируется завершить работы в парковочном кармане, расположенном на ул. Сахалинской в районе перекрестка с ул. Загородной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На ул. Авиационной продолжается строительство южного коллектора. Работы ведутся участками. Подрядчик двигается в восточном направлении. До 28 февраля сквозной проезд закрыт в районе дома №57. О последующих перекрытиях будет сообщено дополнительно.

Участок ул. Комсомольской от ТЦ «Аист» до ТДЦ «Столица», где в рамках капитального ремонта в конце прошлого года не было сквозного проезда, открыт для движения автотранспорта. Однако автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и уступать дорогу строительной технике, которая работает на этом участке. Объезд общественного транспорта осуществляется по временной схеме.

Также продолжается благоустройство ул. Шоссейной в Лиственничном в границах от пер. Корсаковского до кладбищенского комплекса №3. Работы выполняются без полного перекрытия движения.

Кроме этого, ведется капитальный ремонт ул. Украинской в районе пересечения с ул. Долинской. Работы ведутся без закрытия сквозного проезда.

По информации МУП «Электросервис», городские светофоры работают в обычном режиме.

Продолжается расчистка улично-дорожной сети областного центра. Сегодня в уборке и вывозе снега задействованы 48 единиц техники и 70 рабочих. Силами управляющих компаний ведется расчистка дворовых территорий.

Так, в течение дня от снега планируется освободить пешеходные переходы на участках ул. Ленина от Больничной до Пуркаева, ул. Сахалинской от Чехова до Дзержинского, тротуары почистят на участке ул. Ленина, на пересечении ул. Есенина и Комсомольской, Детской, пр. Мира, проезде Зацаринного. Расширение проезжей части с вывозом снега проведут на ул. Гаражной, также снег вывезут с ул. Сахалинской, пр. Мира. Патрульная расчистка будет производиться на ул. Детской, Венской, пер. Алтайском, ул. Пуркаева, 1-ой Октябрьской, Холмской, Лермонтова, Транзитной, Железнодорожной, пр. Победы, ул. Горького, Пограничной, Емельянова.