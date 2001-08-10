Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2022
Сейчас 01:04
77,47|86,50|66,91
Транспортный прокурор Дальнего Востока встретится с жителями Сахалинской области
09:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске заработали два новых светофора

В Южно-Сахалинске заработали два новых светофора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства информирует автомобилистов и пешеходов о введении в эксплуатацию двух светофорных объектов с вызывным устройством, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, с сегодняшнего дня заработали вызывные светофоры по ул. Сахалинской в районе пересечения ул. Сентябрьской и пересечения с ул. Колодезной.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?