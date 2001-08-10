В Южно-Сахалинске заработали два новых светофора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства информирует автомобилистов и пешеходов о введении в эксплуатацию двух светофорных объектов с вызывным устройством, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, с сегодняшнего дня заработали вызывные светофоры по ул. Сахалинской в районе пересечения ул. Сентябрьской и пересечения с ул. Колодезной.