Малышей в садах Южно-Сахалинска учат правильно чистить зубы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики провел в детском саду №48 «Малыш» образовательное мероприятие по профилактике заболеваний полости рта у воспитанников 6-7 лет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказала главный врач Центра Елена Столярова, в Южно-Сахалинске третий год реализуется программа, направленная на укрепление общественного здоровья. Ее мероприятия охватывают жителей самых разных возрастов.
- Здоровые дети - здоровое общество! Здоровье важно укреплять и сохранять уже с детского возраста, - подчеркнула Елена Столярова, - поэтому наш образовательный цикл мы намерены презентовать во всех садах областного центра.
Малышам рассказали, как правильно ухаживать за полостью рта, какие продукты вредят зубкам, а какие, наоборот, делают улыбку красивой. Веселые загадки и массу полезных советов юным участникам встречи представила волонтер проекта, врач, член профессионального общества гигиенистов Ксения Головко. Кроме игровой программы для ребят подобрали тематический мультфильм.
К образовательному проекту подключили и родителей: для них в телефонный чат будут направлять информационные материалы о детском здоровье.
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