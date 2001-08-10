Южносахалинцам напоминают о мерах профилактики гриппа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам напоминают, что в период сезонных инфекций важно применять меры профилактики, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В местах скопления людей необходимо пользоваться маской. После улицы и посещения общественного транспорта необходимо обрабатывать руки с мылом и — желательно — промывать полость носа. Регулярно проветривать помещение.

Для поддержания иммунитета важно соблюдать режим сна и отдыха, сбалансированно питаться, заниматься двигательной активностью.

До начала эпидемического сезона врачи рекомендуют привиться против гриппа. Это можно сделать в поликлиниках по месту жительства и в мобильных пунктах.

В случае появления признаков гриппа — температуры 37,5–39 °С, мышечной и головной боли, ломоты в суставах, заложенности носа, кашля — необходимо обратиться за медицинской помощью, т.к. грипп не только обостряет имеющиеся хронические заболевания, но и может дать серьезные осложнения, вплоть до летальных исходов. Важно изолировать заболевшего для предупреждения дальнейшего распространения инфекции.

Если повысилась температура у ребенка или появились другие симптомы, приводить его в детские коллективы нельзя! Нужно уложить ребенка в постель и вызвать врача.