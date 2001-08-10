Судебные приставы рассказали, что делать, если на вас повесили чужой долг
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сервис Федеральной службы судебных приставов "Интернет-приемная" дополнен новым видом обращений для граждан, ошибочно идентифицированных как должников по исполнительным производствам, рассказли ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.
Граждане, не являющиеся должниками, могут оперативно решить свой вопрос с помощью официального сайта Федеральной службы судебных приставов. Для этого физическим лицам необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе "Интернет-приемная", выбрав тему "Я двойник!".
На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится 2 дня. Обращение в день его поступления передается руководителю территориального органа Федеральной службы судебных приставов для организации рассмотрения.
Рассмотрение обращения осуществляется аппаратом управления территориального органа ФССП России, сотрудники которого оперативно запросят у заявителя документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН.
После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения.
В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств.
В Федеральной службе судебных приставов подчеркивают, что новый сервис призван оперативно решать вопросы, связанные с поступлением в ведомство судебных решений, в которых отсутствуют дополнительные идентификаторы граждан-должников.
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