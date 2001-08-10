Тихоокеанское
информационное агентство
28 Января 2022
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09:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Судебные приставы рассказали, что делать, если на вас повесили чужой долг

Судебные приставы рассказали, что делать, если на вас повесили чужой долг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сервис Федеральной службы судебных приставов "Интернет-приемная" дополнен новым видом обращений для граждан, ошибочно идентифицированных как должников по исполнительным производствам, рассказли ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.

Граждане, не являющиеся должниками, могут оперативно решить свой вопрос с помощью официального сайта Федеральной службы судебных приставов. Для этого физическим лицам необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе "Интернет-приемная", выбрав тему "Я двойник!".

На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится 2 дня. Обращение в день его поступления передается руководителю территориального органа Федеральной службы судебных приставов для организации рассмотрения.

Рассмотрение обращения осуществляется аппаратом управления территориального органа ФССП России, сотрудники которого оперативно запросят у заявителя документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН.

После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения.

В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств.

В Федеральной службе судебных приставов подчеркивают, что новый сервис призван оперативно решать вопросы, связанные с поступлением в ведомство судебных решений, в которых отсутствуют дополнительные идентификаторы граждан-должников.

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