В Аниве раздали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 27 января курсанты военно-патриотического клуба «Наследие» (ДДТ г. Анива) раздавали в Аниве хлеб. А вместе с хлебными ломтями вручали листовки с информацией о Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Один из листков для наглядности представлял собой перепечатку с детской хлебной карточки, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Такую патриотическую акцию при поддержке Дома детского творчества и Сахалинской региональной организаций «Российского Союз ветеранов Афганистана» ребята проводят не первый год, что стало традицией для ВПК «Наследие». На этот раз они начали «Блокадный хлеб» с кабинета вице-мэра Андрея Саулея и продолжили у сквера Победы на улице Ленина.

Прохожие подходили к курсантам. А одна из пожилых анивчанок, смахнув навернувшиеся слёзы, постаралась обойти место акции стороной:

– Не могу без слёз смотреть на краюхи хлеба, слишком сильные переживания они вызывают, вспоминается голодное военное детство. Но детям это обязательно нужно знать, – пояснила она.

После акции в ДДТ прошёл урок мужества «Помни, не забудь!» (о трагедии Холокоста). Повествование о зверствах фашистских захватчиков вела председатель Совета ветеранов Сахалинской области Зинаида Владимировна Гльоговер.

– Для меня важно донести до ребят, что бывает с родной землёй, если приходит враг. И что Родину нужно защищать. В фильме звучат воспоминания бывшего узника концлагеря, который попал в плен к гитлеровцам ребёнком. Этого человека уже нет в живых. Но его рассказ помогает детям узнать о том, что было, и не только из книг и учебника, но и из уст человека, который пережил то страшное время.

Акция «Блокадный хлеб» проводилась в русле традиционного месячника патриотического воспитания в Анивском районе. Последующие мероприятия также направлены на бережное сохранение памяти поколений.

фото из архива ВПК "Наследие"