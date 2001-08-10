На Сахалине стартовали игры "Спорт против подворотни. Лига юниоров" по хоккею с шайбой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом сезоне в соревнованиях юниоров принимают участие пять хоккейных дружин, игроки 2004-2006 года рождения.
Организаторами соревнований являются оргкомитет проекта "Спорт против подворотни" и регионального отделения Всероссийской Ночной Хоккейной Лиги.
В первых двух турах под каток действующего чемпиона Юниорской лиги попали долинский «Вымпел» и южносахалинский "Кристалл-2008". На своей хоккейной коробке макаровская "Виктория" в субботу разгромила сверстников из Долинска - 21:5, а в воскресенье также не испытала проблем в споре с более младшими соперниками из Южно-Сахалинска - 22:5. Тринадцать шайб в этих играх в свой актив записал Никита Савичев! По семь точных бросков на счету Александра Александрова и Маркa Бондаренко.
Также две победы в первых двух матчах одержали подопечные Егора Нургалиева: анивский "Авангард" в субботу разгромил "Кристалл-2008" (10:1), а в воскресенье в Аниве - на своей коробке - переиграли южносахалинский "Южный-41" - 5:1.
Официальное открытие соревнований пройдет в это воскресенье, в 14.00, на ледовой арене "Арене Сити". Сразу после церемонии на лед выйдут команды "Виктория" и "Кристалл-2008".
Расписание игр:
Суббота, 29 января:
11.00 Южный41 - Виктория 11-00 (корт мкр-на "41 км")
11.00 - Вымпел - Авангард (корт г. Долинск)
Воскресенье, 30 января:
СК "Арена Сити"
14.00 - Открытие турнира.
14.10 - Кристалл - Виктория
15.30 - Южный41- Вымпел
Расписание игр, турнирные таблицы, фоторепортажи - на сайте проекта "Спорт против подворотни"
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