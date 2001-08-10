Прах разведчика Рихарда Зорге хотят перезахоронить на Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прах известного советского разведчика Рихарда Зорге могут перезахоронить в Сахалинской области. Об этом, с ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает astv.ru.

«Мы добиваемся от наших японских соседей окончательного позитивного решения вопроса с захоронением Рихарда Зорге. Там есть такой необычный аспект: есть инициатива перезахоронить его уже на нашей территории, на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды», приводит информационный ресурс слова Сергея Лаврова.

Рихарда Зорге во время Второй Мировой войны направили в Японию в 1933 году под видом журналиста. Он сумел создать сеть сбора информации, секретных сведений из высших кругов властей Японии. Известно, что под своими позывными "Рамзай" и "Инсон" он одним из первых сообщил о примерном времени нападения Германии на СССР. Она также информировал, что Япония не планирует вступать в войну против Советского Союза в 1941 году, что повлияло на победу под Москвой: тогда из Сибири прибыли дивизии, которые помогли отбить наступление противника.

В 1941 году японские власти арестовали его и приговорили к смерти, а в 1944 году казнили. Изначально останки захоронили на территории тюрьмы, и только потом перевезли на кладбище.