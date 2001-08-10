Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К этому сроку необходимо также завершить установку ангара, в котором размещается оборудование. Об этом сообщил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. Он проинспектировал полигон по поручению губернатора Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Мобильная сортировочная линия на полигоне твердых бытовых отходов «Известковый» должна была заработать 27 декабря прошлого года. Однако работы пока не завершены. Губернатор Валерий Лимаренко объявил выговор заместителю председателя правительства Сахалинской области Владимиру Сидоренко и региональному министру ЖКХ Наталии Куприной.

– Поставлена задача – к началу второй декады февраля завершить монтаж и пусконаладку мобильной сортировочной линии, провести практическое обучение персонала, который будет работать на сортировке мусора, отработать логистику по доставке ТБО из Южно-Сахалинска. То есть, сделать все необходимое для запуска полигона в опытную эксплуатацию. Если работы не будут выполнены вовремя, виновные будут уволены. Нельзя допустить, чтобы важный объект, который призван защитить природу нашего острова, простаивал или эксплуатировался с нарушениями, – сказал Алексей Белик.

По словам заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Сидоренко, сейчас на полигоне находится небольшое количество мусора. Он необходим для проведения пуско-наладочных работ и обучения персонала. С запуском сортировочной линии отходы будут обработаны и утилизированы в соответствии с технологией.

- Ветер не будет разносить легкий мусор с территории полигона. Для этого задействуем целый комплекс мер, в том числе и современные технологии. Отходы из закрытого кузова автомобиля сразу попадут на сортировочную линию в помещении ангара. Специальный аппарат, похожий на мощный пылесос, соберет легкий мусор. В дальнейшем его спрессуют в тяжелые брикеты и в таком виде разместят на полигоне, - рассказал генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.

– Мы ведем монтаж линии по сортировке твердых бытовых отходов. С ее помощью из мусора будут изыматься пластик, металл, картон и стекло. Отсюда спрессованные отходы, непригодные для вторичного использования, отправятся на захоронение. Думаю, успеем завершить все работы до 10 февраля, – рассказал инженер-механик Антон Лабзов. На строительной площадке он представляет завод «Ржевмаш», который изготовил оборудование.

Запуск мобильной сортировочной линии на «Известковом» позволит закрыть действующий полигон ТБО на окраине Южно-Сахалинска и начать разработку проекта по его рекультивации.