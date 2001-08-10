В Южно-Сахалинске обновляются павильоны местных товаропроизводителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первыми из восьми групп в разных частях городского округа будут реконструированы торговые объекты на ул. Емельянова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Их покроют современными более технологичными материалами, которыми заменят морально устаревшие плиты. Новое цветовое решение подбиралось с учетом рекомендаций городских архитекторов. Покупателям ремонт не принесет никаких неудобств: объекты работают по своему привычному расписанию.

Как рассказала директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова, развитие сети нестационарных объектов — одно из важных направлений деятельности администрации Южно-Сахалинска. Павильоны и киоски, где реализуются местные товары, пользуются повышенным спросом у населения: они удобно расположены в спальных микрорайонах, торговля ведется по ценам от производителя. Бизнес, в свою очередь, привлекает доступность аренды размещения нестационарных объектов.

- Город преображается и хорошеет год от года. Объекты торговли должны соответствовать общему архитектурному облику, быть современными и красивыми, - подчеркнула Римма Кузенкова. - В этом году мы поставили задачу реконструировать также группу магазинов местных товаропроизводителей на проспекте Победы.

Мероприятия по реконструкции нестационарных объектов планово проводятся с 2020-го года. В общей сложности уже обновлены около 40 отдельно стоящих павильонов и киосков. Параллельно ведется работа по открытию новых нестационарных объектов с товарами местных производителей.

Напомним, что в конце 2021 года павильоны с местной продукцией были открыты в Хомутово на ул. 3-я Набережная.