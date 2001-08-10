В Южно-Сахалинске стартует цикл лекций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первая в этом году лекция для садоводов и огородников пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 27 января в 17.30. Встреча пройдет в рамках цикла лекций "Школа садовода", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Спикером выступит специалист филиала ФГБУ "Россельхозцентр" Тамара Алексеевна Таран. Она расскажет о выборе семян и посадочного материала, примерном распределение площади участка под каждую культуру, а также о севообороте на участке.

Встреча пройдет в "Универсалке" (2-ой этаж СахОУНБ). Вход свободный. Дополнительная информация и справки по телефону: +7(4242) 45-25-54.