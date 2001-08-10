Сотрудники администрации Южно-Сахалинска ревакцинируются против коронавируса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются выезды медицинских работников в организации и на предприятия для вакцинации трудовых коллективов. В настоящее время без отрыва от производства можно вакцинироваться против коронавируса, а также пройти ревакцинацию, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня повторную вакцинацию прошли более 80 сотрудников администрации Южно-Сахалинска.

Как рассказала терапевт Консультативно-диагностического центра Марина Шнитко, учитывая, что сейчас неблагоприятная обстановка по коронавирусу, министерство здравоохранения рекомендует проводить повторную вакцинацию через полгода после получения первой прививки. Это можно сделать однокомпонентным препаратом «Спутник лайт».

Медики проводят обследование перед процедурой, а также дают последующие рекомендации. Они простые: в течение трех дней не посещать баню, сауну, бассейн, уменьшить физическую нагрузку, не употреблять алкоголь, при необходимости принять жаропонижающее, антигистаминный препарат.

– Нужно продолжать жить, работать, путешествовать, поэтому важно вакцинироваться, чтобы поддержать свое здоровье. Очень удобно, когда привиться можно практически на рабочем месте. Пришел, сделал прививку и вернулся к работе — рассказала начальник управления документационного обеспечения Татьяна Федонькина.

– Вакцинация -это личное здоровье и здоровье окружающих. Учитывая, как мы переболели, было нехорошо, зачем это все повторять, лучше сейчас сделать профилактические мероприятия, – считает начальник отдела департамента по управлению муниципальным имуществом Ольга Артамонова.

Содействие в проведении прививочной кампании оказывает департамент социальной политики. Напомним, что трудовые коллективы Южно-Сахалинска также могут подать заявку на выездную вакцинацию по телефону 312-710. Медицинские работники выедут на предприятие в рамках сформированного графика.

Индивидуально записаться на прививку от коронавирусной инфекции горожане могут несколькими способами: через портал Госуслуг или позвонив на «горячую линию» 1-300 (доб. 10).

Сделать прививку без предварительной записи можно в мобильных пунктах вакцинации. Они работают по следующему графику:

- пл. Победы, – ежедневно с 09.00 до 19.00;

- ТЦ «Мегаберезка» – ежедневно с 10.00 до 18.00;

- ТЦ «Столица» - в рабочие дни с 11.00 до 18.00, в выходные - с 11.00 до 17.00;

- ТРК «Сити-Молл» – в рабочие дни с 11.00 до 18.00, в выходные - с 11.00 до 17.00;

- В рабочие дни действует мобильный пункт на территории УФМС по Сахалинской области (пр. Мира, 56/6). Прививку там можно сделать с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота и воскресенье - выходные.