Управляющие компании Южно-Сахалинска готовятся к подаче заявок на субсидии на вывоз снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация города предусмотрела 40 млн рублей для управляющих компаний в части затрат на вывоз снега с дворовых территорий. Сейчас УК начинают оформление документов на получение данной субсидии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Из-за мощного снежного циклона, обрушившегося на территорию городского округа во второй декаде января, с части дворовых пространств до сих пор не вывезены снежные массы, которые создают неудобства для горожан.
По поручению мэра города Сергея Надсадина был разработан механизм субсидирования в помощь УК для решения проблемы с вывозом собранного с территории дворов снега.
- Все дворовые территории, закрепленные за нашей УК, на сегодня расчищены. Сейчас продолжаем вывозить снег. В работах задействованы 6-7 погрузчиков. И, конечно, субсидии на эту деятельность — это большая поддержка для управляющих компаний. Спасибо администрации за оказанное содействие, — рассказала экономист ООО «ЖЭУ-2» Лилия Степанова.
Напомним, в соответствии с установленным порядком для УК объявлен конкурсный отбор на предоставление средств субсидии. Критерии отбора стандартные для всех получателей бюджетных средств. С каждой управляющей организацией департамент городского хозяйства ведёт адресную работу. Для получения субсидии УК должны предоставить пакет документов и передать в ДГХ. Получить консультацию управляющие организации могут по телефону 300-461 (доб. 5).
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