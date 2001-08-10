В Южно-Сахалинске продолжаются работы по расчистке снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжаются плановые работы по расчистке от снега улиц, тротуаров и дворов. Они идут круглосуточном режиме. Минувшей ночью снежные полигоны приняли почти 109 тыс. кубометров снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сегодня на расчистку выйдут более 90 рабочих и 130 единиц техники –погрузчиков, автогрейдеров, самосвалов, шнекоротеров.
Расширение проезжей части и вывоз снега продолжится на ул. Крайней (от от пр. Мира до ул. Долинской), Моторной, Южно-Сахалинской (от ул. Моторной до ул. Деповской), Телеграфной, Кузнечной, Студенческой, Байкальской, Монетной, Киевской. Также, как сообщили на утреннем заседании оперативного штаба по ликвидации последствий циклона, узким остается участок по ул. Пограничной от ее пересечения с ул. Горького до перекрестка с ул. Комсомольской. Сегодня днем техника расширит данный участок.
Большой объем работ во вторник планируется выполнить также и по расчистке тротуаров. Этот вопрос также находится на особом контроле администрации. Сегодня днем техника выйдет на ул. Поповича (от ул. Чехова до пр. Мира), ул. Клубную, ул. Тихоокеанскую (до школы №23). Вывоз снега с остановок и парково будет вестись на ул. Холмской (от ул. Памятной до ул. Сахалинской), на ул. Горького (от ул. Больничной до ул. Есенина). Также на участке ул. Сахалинской от ул. Комсомольской до остановки «Слеза» техника и рабочие будут расчищать заезды, пешеходные переходы и вывозить снег.
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