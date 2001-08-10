Крышу пострадавшего от огня дома в Смирных восстановят в течение месяца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такую задачу перед администрацией муниципального образования поставил губернатор Валерий Лимаренко. Демонтаж поврежденной кровли завершится завтра, а уже в среду, 26 января, на объекте начнутся восстановительные работы. Средства на эти цели городскому округу выделены из областного бюджета, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Состояние помещений трехэтажного жилого дома оценила специальная комиссия. Повреждения были выявлены в 11 квартирах – от воды во время тушения пострадали обои и подвесные потолки. В одной из квартир сгорел балкон.

Состояние пострадавших помещений оценивается, как удовлетворительное. Здание обеспечено теплом, водой и электричеством. Все жильцы вернулись домой. В связи с потерей имущества завтра до 16.00 семьям будут выплачены компенсации – до 10 тысяч рублей на человека, но не более 50 тысяч.

Ранее по поручению главы региона в муниципальное образование из Южно-Сахалинска доставили оборудование для просушки подъездов и квартир – тепловые пушки, промышленные осушители и дизельные генераторы. К сегодняшнему дню практически все помещения трехэтажки просушены. Тепловая пушка продолжает работать в одном подъезде.

Напомним, в субботу, 22 января, огонь полностью уничтожил кровлю 27-квартирного жилого здания в Смирных на улице 8 марта, 33. В трехэтажном доме зарегистрированы 50 человек. Никто из них не пострадал. Пожарные расчеты прибыли на место незамедлительно. В тушении огня участвовал 21 человек, задействовали 8 единиц техники.

В районе оперативно организовали работу штаба КЧС, развернули пункт временного размещения людей.