Сахалинцев приглашают на открытие Года культурного наследия народов России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное открытие Года культурного наследия народов России состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 29 января. Начало в 17.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

В Указе президента, подписанном 30 декабря 2021 года, говорится, что целью этого тематического года является "…популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ".

Торжественный вечер будет посвящен эпосам народов России из фондов Сахалинской областной библиотеки. О своих литературных памятниках расскажут представители русского, нивхского, алтайского, башкирского и бурятского народов, а также представят музыкальные номера. В фойе библиотеки будет подготовлена фотозона, посвященная многонациональной культуре России.

Мероприятие проводится при партнерской поддержке "Ассамблей народов Сахалинской области".

Дополнительная информация и справки по телефону: +7(4242)45-25-54.