Тихоокеанское
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12:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на открытие Года культурного наследия народов России

Сахалинцев приглашают на открытие Года культурного наследия народов России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное открытие Года культурного наследия народов России состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 29 января. Начало в 17.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

В Указе президента, подписанном 30 декабря 2021 года, говорится, что целью этого тематического года является "…популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ".

Торжественный вечер будет посвящен эпосам народов России из фондов Сахалинской областной библиотеки. О своих литературных памятниках расскажут представители русского, нивхского, алтайского, башкирского и бурятского народов, а также представят музыкальные номера. В фойе библиотеки будет подготовлена фотозона, посвященная многонациональной культуре России.

Мероприятие проводится при партнерской поддержке "Ассамблей народов Сахалинской области".

Дополнительная информация и справки по телефону: +7(4242)45-25-54.

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