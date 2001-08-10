Тихоокеанское
информационное агентство
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10:55, | Новости общества Сахалина и Курил

В Петропавловске операционные залы налоговой службы закрыты из-за коронавируса

В Петропавловске операционные залы налоговой службы закрыты из-за коронавируса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работу операционных залов налоговой службы в Петропавловске приостановили из-за ковида, сообщает ТК "41 регион".

Центры возобновят работу после улучшения эпидемиологической обстановки, сообщили в УФНС по краю. Там также отметили, что налогоплательщики могут представить документы в адрес налоговых органов края любым удобным способом: через специальные боксы, установленные при входе в налоговый орган; в форме электронных документов с использованием сервисов на сайте, адрес которого сейчас указан на ваших экранах, а также почтовым отправлением.

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