Сахалинцев приглашают на Всероссийский день снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область присоединяется к Всероссийскому дню снега. 23 января во многих городах региона пройдут различные тематические мероприятия. В Южно-Сахалинске праздничные мероприятия состоятся на трёх площадках, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Церемония открытия Всероссийского дня снега состоится в 11:00 на средней площадке СТК «Горный воздух». Здесь же с 11:15 до 14:00 под музыкальное сопровождение от сахалинских диджеев будет работать выставка ратраков (снегоуплотнительной техники). С 11:30 до 12:30 и с 13:00 – 14:00 пройдут мастер-классы по росписи глиняных игрушек. Записаться на мастер-класс можно по номеру телефона +79621237505 (WhatsApp). В это же время на верхней станции комплекса и горе Красной для гостей организуют фотозоны. Церемония закрытия – в 13:45.

С 9:00 до 11:00 на «Горном воздухе» будет работать бесплатный прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения от «Лавины», а с 11:30 до 17:45 – бесплатные мастер-классы для новичков-горнолыжников и сноубордистов. Предварительная запись по телефонам 605999, +79006605999.

С 10:00 до 12:00 можно будет бесплатно протестировать горные лыжи магазина «Чемпион». С 11:00 до 12:00 инструкторы спортклуба проведут бесплатный мастер-класс по сноуборду и горным лыжам. Предварительная запись в инстаграм-аккаунте @champion65.club и по телефону +79621204181.

К празднованию Всероссийского дня снега присоединится и СШОР зимних видов спорта. 23 января с 14:00 до 17:00 спортшкола организует бесплатный прокат лыжного инвентаря на двух точках – лыжероллерной трассе (ул. Венская, 5) и лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» (ул. Горкього, 25А). А любители горных лыж и сноуборда с 14:00 до 17:00 смогут воспользоваться бесплатным инвентарём от СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду по ул. Детской, 6. Также для сахалинцев в этот день будут доступны бесплатные подъёмы по канатной дороге на гору Парковую (Городуха).