Тихоокеанское
информационное агентство
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11:09, | Новости общества Сахалина и Курил

В парке Южно-Сахалинска состоится "Праздник игровых автоматов"

В парке Южно-Сахалинска состоится

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 января с 11:00 до 14:00 в развлекательно-игровом комплексе "Электрон" городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина пройдет благотворительная акция "Праздник игровых автоматов", рассказали ТИА "Острова" в парке.

В акции смогут принять участие дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, из многодетных и малообеспеченных семей. Возрастные ограничения от 7 до 14 лет.

В этот день ребята смогут бесплатно сыграть в игровые автоматы комплекса. При себе необходимо иметь подтверждающий документ, определяющий социальную категорию граждан (справка, удостоверение и т.д.).

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