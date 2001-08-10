В парке Южно-Сахалинска состоится

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 января с 11:00 до 14:00 в развлекательно-игровом комплексе "Электрон" городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина пройдет благотворительная акция "Праздник игровых автоматов", рассказали ТИА "Острова" в парке.

В акции смогут принять участие дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, из многодетных и малообеспеченных семей. Возрастные ограничения от 7 до 14 лет.

В этот день ребята смогут бесплатно сыграть в игровые автоматы комплекса. При себе необходимо иметь подтверждающий документ, определяющий социальную категорию граждан (справка, удостоверение и т.д.).