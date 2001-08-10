В Южно-Сахалинске проверят управляйки, плохо расчистившие дворы от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На заседании оперативного штаба по ликвидации последствий снежного циклона в администрации Южно-Сахалинска подвели итоги работы коммунальных служб города за минувшие сутки. Главной темой стала деятельность управляющих компаний по расчистке дворов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В настоящее время управляющими компаниями продолжается обеспечение доступа на дворовые территории. По информации УК и департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска, который осуществляет ежедневный мониторинг, порядка 80% домов имеет доступ к въезду и выезду автотранспорта. Первоочередная задача поставленная перед УК - пробивка и обеспечение проезда для экстренных служб и личного транспорта. Вторым этапом производится складирование и вывоз снега, освобождение парковок внутри дворов. Эти работы очень сильно зависят от активности жителей. Зачастую, расчищая проезд, УК сталкиваются с тем, что автомобили стоят вдоль данных проездов, соответственно обеспечить качественную вывозку снега просто невозможно.

Как было доложено в ходе штаба, ряд УК уже завершили расчистку дворов. В связи с этим при координации ДГХ Южно-Сахалинска осуществляется переброска снегоуборочной техники на наиболее проблемные участки, тем самым увеличивается скорость расчистки дворовых территорий.

На заседании также сообщили, что в администрацию поступили документы от прокуратуры Южно-Сахалинска о проведении проверок в отношении управляющих компаний, которые несвоевременно обеспечивают расчистку дворовых территорий и в целом некачественно содержат территории в зимний период. Так, сегодня начнутся проверки в отношении УК «ЖЭУ-13» и «ДальТехСервис», по итогам которых будут составлены материалы. В случае подтверждения указанных фактов, должностные лица будут привлечены к административной ответственности.