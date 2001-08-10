Южно-Сахалинск продолжают расчищать от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска состоялось плановое заседание оперативного штаба по ликвидации последствий снежного циклона, на котором были представлены результаты проделанной работы за ночь, а также планы на сегодняшний день, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Всеми видами работ, а это расширение улиц, их расчистка, ночью было охвачено 74 километра городских дорог. План на сегодняшний день – 69,9 км. По плану днем будет задействовано 194 единицы техники, 142 рабочих.

Отметим, что на всю ширину проезжей части сделано 36,8 км всех дорог городского округа. Работы продолжаются как на магистральных улицах, так и на второстепенных. На некоторых участках улицы уже приведены в нормативное состояние – в частности, проспект Мира расчищен от бордюра до бордюра от ул. Украинской до ул. Сахалинской. Сегодня дорожники выйдут на улицы Амурскую, Чехова, Дзержинского, Карла Маркса и др. Будут работать участками.

Подрядные организации не прекращают расчистку в сёлах и планировочных районах, в частном секторе. Сегодня большой объем работ планируется выполнить во Владимировке, проезд там пока не обеспечен по 11 улицам. Заходу техники мешают припаркованные личные авто горожан.

Что касается дворов, на текущий момент проезд обеспечен к 914 домам, следующим этапом подрядные организации и УК будут вести более масштабную расчистку и вывоз снега. Мониторинг выполнения этой работы ведут сотрудники департамента городского хозяйства, они обходят все дворы от улицы Бумажной и далее в южном направлении. Добавим, что на сегодняшний день управляющие компании подтвердили готовность выйти еще в 91 двор.

Продолжается работа по расчистке проездов к площадкам для сбора ТБО. На сегодняшний день подъездные пути имеют 309 из 395 стационарных контейнерных площадок, доступ мусоровозов обеспечен. Горожан призывают убрать личный транспорт с улиц, межквартальных проездов и дворов, не препятствовать работе снегоуборочной техники. На время расчистки города автомобили можно оставить на перехватывающих парковках.