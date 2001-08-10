На Камчатке отбирают юных каюров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке на старт соревнований на собачьих упряжках "Дюлин" выйдут лучшие юные гонщики. Отборочные этапы среди спортсменов от семи до семнадцати лет проходят в разных районах региона, сообщает ТК "41 Регион".
В региональном этапе участие примут победители и призёры отборочных состязаний, спортсмены трёх возрастных групп: от 7 до 11 лет, от 12 до 14 и от 15 до 17. К соревнованиям молодые гонщики готовятся долго и ответственно, у каждого из них свой секрет успеха.
Камчатские состязания на собачьих упряжках известны во всём мире, а для Камчатки и, в частности, Елизовского района, эти соревнования по праву называют семейными.
Во время отбора молодым каюрам предложили пройти подготовленные трассы в три и пять километров. Туры продлятся до 30 января. Помимо состязаний на нартах, для активных жителей Камчатки в рамках традиционных гонок, организовали скиджоринг - дисциплина, в которой лыжники передвигаются свободным стилем по дистанции вместе с одной или несколькими собаками и другие соревнования.
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