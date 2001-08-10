В Поронайске выберут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске дан старт муниципальному конкурсу педагогического мастерства "Учитель года - 2022". Торжественная церемония открытия ежегодного конкурса прошла вчера в школе №7. В мероприятии приняли участие конкурсанты, члены жюри, представители педагогического сообщества Поронайского района, администрации Поронайского городского округа и Сахалинской областной думы.

В этом году свои профессиональные достижение и мастерство на суд жюри и зрителей представят шесть педагогов: учитель английского языка школы села Гастелло Лейсан Мунасипова, учитель физической культуры школы №1 Ксения Варнавская, учитель начальных классов школы №2 Оксана Зарицкая, учитель начальных классов школы птг Вахрушев Елена Цурюк, учитель-логопед детского сада "Морячок" Мария Викторова, воспитатель детского сада "Сказка" Татьяна Хабарова. Лучших педагогов района будут определять в двух номинациях - "Учитель года" и "Воспитатель года". Кроме этого, по решению жюри и оргкомитета конкурса, могут быть установлены другие номинации.

Открыл мероприятие хореографический ансамбль детской школы искусств города Поронайска "Искорки", после чего к присутствующим обратились почетные гости. Слова напутствия со сцены выразили вице-мэр Поронайского городского округа Александр Ищенко, директор департамента образования, культуры и спорта Наталья Анисова. Гости отметили, что муниципальный конкурс "Учитель года" проводится в Поронайском районе уже в 33 раз.

По традиции, конкурс проводится в два тура - заочный и очный. Заочный этап, на котором конкурсанты представили эссе на тему "Я - учитель" и методическую разработку урока, уже состоялся. Очный этап будет состоять из нескольких туров, которые будут включать разные испытания. Жюри конкурса предстоит оценить конкурсантов в двух турах по следующим испытаниям "Визитная карточка", "Методическая мастерская", "Урок/учебное занятие" и другие.

После церемонии открытия на сцене актового зала школы №7 конкурсантки представили свои визитные карточки. В дальнейшем им предстоит показать свою методическую компетентность и представить свой опыт в вопросах обучения и воспитания, а также провести урок и занятие в незнакомом классе. Во втором этапе участницы должны продемонстрировать свои навыки в области воспитания, проведя классный час. Также их ждет конкурсное испытание мастер-класс и пресс-конференция.

Приятным завершением первого испытания стало исполнение музыки на саксофоне в исполнении Хемраева Максата. Конкурс планируется завершить 28 января. Победители конкурса будут направлены для участия в областном конкурсе "Учитель года Сахалинской области - 2022".