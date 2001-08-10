Тихоокеанское
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15:59, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине стартует пятый этап проекта "Успешная мама"

На Сахалине стартует пятый этап проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает жительниц островного региона, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, на презентацию пятого этапа проекта «Успешная мама», который реализуется в рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн». Мероприятие пройдёт в формате круглого стола в зале заседаний СахОУНБ 31 января. Начало в 15.00, рассказали ТИА " Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

В ходе презентации жительницы Сахалинской области получат информацию о проекте, заполнят первичную анкету-заявку на участие в нём, выберут направление повышения квалификации и профессиональной переподготовки, получат ответы на интересующие их вопросы, связанные с организацией учебного процесса в рамках проекта, от сотрудников библиотеки, специалистов организаций-партнёров СахОУНБ.

Проект «Успешная мама» реализуется в Сахалинской области с 2018 года в рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн», проводимой в России Благотворительным фондом развития филантропии «КАФ». Основная цель проекта – помочь женщинам, имеющим малолетних детей, повысить квалификацию, освоить новую профессию, усовершенствовать и приобрести новые профессиональные навыки, стать конкурентоспособными на современном рынке труда.  

За всё время реализации проекта более 600 жительниц Сахалинской области смогли расширить свои профессиональные компетенции, метапредметные знания и прикладные умения в различных областях деятельности, в числе которых педагогика и методика дошкольного, среднего общего образования, цифровые технологии, маркетинг, экономика, менеджмент, делопроизводство и многие другие.

Проект «Успешная мама» продолжается. С января по июль 2022 года мамы, воспитывающие малолетних детей, могут принять участие в проекте. Для этого необходимо заполнить анкету-заявку в Центре информационной и цифровой культуры СахОУНБ и выбрать образовательный курс. Бесплатное обучение будет организовано в формате лекций, семинаров, практических заданий, дистанционных курсов. Женщины, успешно освоившие учебный материал, получат удостоверения о повышении квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке, сертификаты о приобретённых полезных знаниях и умениях.

В ходе пятого этапа проекта будет функционировать «Школа цифровых и медийно-информационных компетенций успешной мамы». В рамках её деятельности будет организовано обучение участниц проекта по образовательным программам, ориентированным на приобретение теоретических знаний, практических навыков и компетенций, связанных с освоением современного медийно-информационного пространства. Для удовлетворения образовательных потребностей участниц проекта в получении теоретических знаний, soft-skills и компетенций в сфере предпринимательства и осуществления маркетинговых коммуникаций будут реализованы профильные интенсив-курсы, адресованные специалистам сферы маркетинга и женщинам, планирующим заняться предпринимательской деятельностью.

На протяжении всего срока реализации проекта продолжит свою работу «Школа материнства и интеллектуально-творческого развития». В рамках её деятельности будет организовано проведение разнообразных просветительских, интеллектуально-творческих мероприятий в формате лекториев, мастер-классов, бесед с участием психологов, врачей, стилистов, специалистов творческих профессий, сферы рекламного бизнеса и маркетинга.

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