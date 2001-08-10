На Сахалине стартует пятый этап проекта "Успешная мама"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает жительниц островного региона, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, на презентацию пятого этапа проекта «Успешная мама», который реализуется в рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн». Мероприятие пройдёт в формате круглого стола в зале заседаний СахОУНБ 31 января. Начало в 15.00, рассказали ТИА " Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
В ходе презентации жительницы Сахалинской области получат информацию о проекте, заполнят первичную анкету-заявку на участие в нём, выберут направление повышения квалификации и профессиональной переподготовки, получат ответы на интересующие их вопросы, связанные с организацией учебного процесса в рамках проекта, от сотрудников библиотеки, специалистов организаций-партнёров СахОУНБ.
Проект «Успешная мама» реализуется в Сахалинской области с 2018 года в рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн», проводимой в России Благотворительным фондом развития филантропии «КАФ». Основная цель проекта – помочь женщинам, имеющим малолетних детей, повысить квалификацию, освоить новую профессию, усовершенствовать и приобрести новые профессиональные навыки, стать конкурентоспособными на современном рынке труда.
За всё время реализации проекта более 600 жительниц Сахалинской области смогли расширить свои профессиональные компетенции, метапредметные знания и прикладные умения в различных областях деятельности, в числе которых педагогика и методика дошкольного, среднего общего образования, цифровые технологии, маркетинг, экономика, менеджмент, делопроизводство и многие другие.
Проект «Успешная мама» продолжается. С января по июль 2022 года мамы, воспитывающие малолетних детей, могут принять участие в проекте. Для этого необходимо заполнить анкету-заявку в Центре информационной и цифровой культуры СахОУНБ и выбрать образовательный курс. Бесплатное обучение будет организовано в формате лекций, семинаров, практических заданий, дистанционных курсов. Женщины, успешно освоившие учебный материал, получат удостоверения о повышении квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке, сертификаты о приобретённых полезных знаниях и умениях.
В ходе пятого этапа проекта будет функционировать «Школа цифровых и медийно-информационных компетенций успешной мамы». В рамках её деятельности будет организовано обучение участниц проекта по образовательным программам, ориентированным на приобретение теоретических знаний, практических навыков и компетенций, связанных с освоением современного медийно-информационного пространства. Для удовлетворения образовательных потребностей участниц проекта в получении теоретических знаний, soft-skills и компетенций в сфере предпринимательства и осуществления маркетинговых коммуникаций будут реализованы профильные интенсив-курсы, адресованные специалистам сферы маркетинга и женщинам, планирующим заняться предпринимательской деятельностью.
На протяжении всего срока реализации проекта продолжит свою работу «Школа материнства и интеллектуально-творческого развития». В рамках её деятельности будет организовано проведение разнообразных просветительских, интеллектуально-творческих мероприятий в формате лекториев, мастер-классов, бесед с участием психологов, врачей, стилистов, специалистов творческих профессий, сферы рекламного бизнеса и маркетинга.
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