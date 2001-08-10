Власти Южно-Сахалинска рассказали, какие улицы будут чистить сегодня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С целью организации качественной расчистки от снега дорог Южно-Сахалинска принято решение о поэтапном перекрытии некоторых улиц, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, сегодня с 9.00 перекрыт участок ул. Хабаровская от ул. Комсомольской до пр. Мира. Также закрыта для движения на время работы снегоуборочной техники ул. Поповича (от пр. Мира до ул. Физкультурной) и участок ул. Карла Маркса от ул. Чехова до ул. Дзержинского.

Подрядные организации приступили к расширению дорог и вывозу снега.

ООО «Восток-МГК» работает на:

- пр. Коммунистический (от пр. Мира до ул. Горького, в обе стороны) - расширение дороги, вывоз снега, в том числе с остановок общественного транспорта;

- пр. Мира (от ул. Украинская до р. Бурея) - расчистка тротуаров и остановок общественного транспорта

ООО «Транстрой» работает на:

- ул. Поповича (от пр. Мира до ул. Физкультурной) - расширение проезжей части с вывозом снега, очистка тротуаров вручную;

- ул. Хабаровская (от ул. Комсомольской до пр. Мира) - расчистка проезжей части от снега, с вывозом снега;

- ул. К. Маркса (от ул. Чехова до ул. Дзержинского) - очистка от снега проезжей части от снега с вывозом снега;

- ул. Ленина (от СахГУ до пр. Победы, в обе стороны) - очистка тротуаров от снега;

- ул. Ленина (от ул. Больничной до ул. Авиационной, восточная сторона) - расчистка тротуаров;

- ул. Больничная (от пр. Мира до ул. Комсомольской) - очистка от снега проезжей части от снега с вывозом снега.

Напомним, о возможности следить за ходом расчистки улично-дорожной сети и дворовых территорий с помощью интерактивной карты уборки города https://map.sakhalin.gov.ru/mobile/map/Clean_Snow#/.