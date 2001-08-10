Сахалинцы поддержали инициативу о приостановке законопроекта о QR-кодах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
QR-коды не будут эффективным инструментом сдерживания эпидемии после появления нового, более заразного штамма «омикрон». К такому мнению пришли федеральные эксперты и предложили снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах, ранее принятый в первом чтении. В правительстве посчитали идею целесообразной. Основные усилия власти решили сфокусировать на помощи людям, особенно уязвимым группам: пенсионерам и одиноким пожилым россиянам, а также многодетным семьям. Инициативу о приостановке введения QR-кодов поддержали и в островном регионе.
Главврач сахалинского Центра медпрофилактики Елена Столярова считает, что отсрочка законопроекта даст время на подготовку тактики борьбы с новым штаммом и позволит снизить существующие риски.
- Риски с омикроном до конца не ясны, поэтому нам необходимо собрать информацию от экспертов и предложения от людей, чтобы учесть их в законопроекте, который принимался с акцентом на борьбу с другим штаммом коронавируса, - высказалась главный врач ГБУЗ "Сахалинский областной центр медицинской профилактики" Елена Столярова. - Считаю, что решение о приостановке законопроекта по QR-кодам, принятое партией и правительством страны - наиболее разумное в этих условиях.
Поддерживает решение отложить законопроект о QR-кодах до лучших эпидемиологических времён и депутат Сахалинской областной Думы Наталья Захарчук.
- Хотя на Сахалине прививочная кампания идет достаточно активно, и многие уже позаботились о своем здоровье и безопасности окружающих их людей, я не считаю правильным вводить какие-либо ограничения для тех, кто по каким-то причинам не может сделать прививку или получить медотвод, - подчеркнула она. - Законопроект еще достаточно «сырой», у жителей к нему неоднозначное отношение, и его совершенно точно нужно дорабатывать. А учитывая, что сейчас идет борьба с новым заразным штаммом «омикрон», нам необходимо сосредоточиться в первую очередь на оперативной и качественной медпомощи.
"Довольно спорный" – так законопроект о QR-кодах характеризует руководитель сахалинского отделения "Молодая Гвардия Единой России" Елена Красильникова. Глава молодогвардейцев полагает, что электронные пропуски эффективно вводить для посещения кафе, кинотеатров и спортзалов, но не для транспорта.
- Если у посетителей общественных мест будут сертификаты о прививках и это поможет снизить распространение вируса и впоследствии - количество «тяжелых» пациентов, - считает Красильникова. - Однако я не поддерживаю введение QR-кодов на транспорте. Наш регион достаточно сложный с точки зрения доставки пассажиров на материк. И тут жителям Сахалина и Курил не обойтись без авиации. Перелёты до места назначения и так нередко осложнены из-за погоды. Есть опасения, что QR-коды приведут к дополнительным нагрузкам на персонал авиакомпаний и пассажиров и, как следствие, - опозданиям на рейсы, задержкам на регистрации и досмотре.
Депутаты Госдумы подчёркивают: к законопроекту о QR-кодах было много вопросов, и правительство это понимает. Важно, что теперь никой спешки с принятием законопроекта не будет.
- Совместное решение правительства с партией "Единая Россия" отражает быстроизменяющуюся ситуацию, - отметил председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов. - Законопроект касался преимущественно штамма COVID-19 "дельта", но вариант "омикрон" - это новый вызов, который возможно потребует других решений. Наша задача, в первую очередь, сохранить здоровье граждан, не ущемляя их права.
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