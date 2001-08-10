В Южно-Сахалинске 147 контейнерных площадок расчищены от снега и готовы к вывозу мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается активная работа по освобождению от снега контейнерных площадок. Оперативно организовать вывоз скопившегося во время циклона мусора - одна из приоритетных задач, рассказали ТИА "Острова"в городской администрации.

Так, от снега уже освобождены 147 контейнерных площадок. За сегодня планируется обеспечить доступ еще к 50. Таким образом, к вечеру будет 195 готовых к вывозу ТКО площадок. Это почти 50% от всех имеющихся. Их на сегодняшний день 395.

На тех адреса, к которым еще не пробилась спецтехника, продолжают выставлять дополнительные временные контейнеры. Вчера, 16 января, выставили 19 контейнеров. Сегодня добавят еще 30 штук по 14 адресам:

- ул. Ленина, 329;

- ул. Ленина 327;

- пр. Победы, 6;

- ул. Емельянова, 15;

- ул. Емельянова, 17;

- ул. Емелльянова-ул. Ленина, на парковке;

- ул. Сахалинская, 1 (со стороны ул. Комсомольской);

- ул. Невельская, 7;

- Спортивный проезд, 13, 15, 19;

- ул. Комсомольская, 276;

- ул. Украинская, 105;

- ул. Украинская, 117;

- ул. Гайдука, 1В;

- ул. 2-я Железнодорожная, 35;

- ул. Науки, 11;

- ул. Восточная, 19;

- ул. 2-я Комсомольская, 12;

- ул. 2-я Красносельская, 18, 28;

- пер. Горького, 5, 5а;

- Северный городок, 35;

- Новая деревня.

Работа продолжается. Мэр Южно-Сахалинска потребовал от служб до среды, 19 января, в полном объеме обеспечить доступ ко всем стационарным контейнерам.