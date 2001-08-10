В Южно-Сахалинске 147 контейнерных площадок расчищены от снега и готовы к вывозу мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается активная работа по освобождению от снега контейнерных площадок. Оперативно организовать вывоз скопившегося во время циклона мусора - одна из приоритетных задач, рассказали ТИА "Острова"в городской администрации.
Так, от снега уже освобождены 147 контейнерных площадок. За сегодня планируется обеспечить доступ еще к 50. Таким образом, к вечеру будет 195 готовых к вывозу ТКО площадок. Это почти 50% от всех имеющихся. Их на сегодняшний день 395.
На тех адреса, к которым еще не пробилась спецтехника, продолжают выставлять дополнительные временные контейнеры. Вчера, 16 января, выставили 19 контейнеров. Сегодня добавят еще 30 штук по 14 адресам:
- ул. Ленина, 329;
- ул. Ленина 327;
- пр. Победы, 6;
- ул. Емельянова, 15;
- ул. Емельянова, 17;
- ул. Емелльянова-ул. Ленина, на парковке;
- ул. Сахалинская, 1 (со стороны ул. Комсомольской);
- ул. Невельская, 7;
- Спортивный проезд, 13, 15, 19;
- ул. Комсомольская, 276;
- ул. Украинская, 105;
- ул. Украинская, 117;
- ул. Гайдука, 1В;
- ул. 2-я Железнодорожная, 35;
- ул. Науки, 11;
- ул. Восточная, 19;
- ул. 2-я Комсомольская, 12;
- ул. 2-я Красносельская, 18, 28;
- пер. Горького, 5, 5а;
- Северный городок, 35;
- Новая деревня.
Работа продолжается. Мэр Южно-Сахалинска потребовал от служб до среды, 19 января, в полном объеме обеспечить доступ ко всем стационарным контейнерам.
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