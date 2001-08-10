В Южно-Сахалинске продолжается ночной мониторинг работы дорожных служб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске ликвидируют последствия циклона. В городе продолжает действовать режим ЧС. По поручению мэра Сергея Надсадина работу подрядчиков, задействованных на уборке городских улиц от снега, минувшей ночью проинспектировал первый вице-мэр Андрей Ковальчук, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, с начала ликвидации последствий стихии мониторинг работ дорожных служб ведется в круглосуточном режиме. Тем более, что именно в ночное время активно мобилизуется вся имеющаяся дорожная техника. На территории городского округа в вечернее и ночное время работает до 300 единиц техники. В приоритете не только расчистка дорого, но и тротуаров для безопасного передвижения людей.

Совместно с директором департамента дорожного хозяйства и благоустройства Сергеем Боровиком первый вице-мэр проверил как справляется техника с расчисткой основных дорог и внутриквартальных проездов на ул. Сахалинской, ул. Ленина, ул. Физкультурной, пр. Мира и ряде других. Одним из основных пунктов инспекции стали также второстепенные дороги.

- Итоги ночной инспекции показали, что у подрядчиков есть понимание актуальных задач. Работы ведутся преимущественно в графике. У нас есть жесткие сроки — мы их контролируем, при этом понимаем, что за считанные дни вывезти почти двухмесячную норму осадков объективно невозможно. Поэтому здесь важна сконцентрированность всех служб. Мы все заинтересованы в том, чтобы максимально быстро привести улично-дорожную сеть в нормальное состояние, - сказал Андрей Ковальчук.

Итоги поездки обсудили на заседании оперативного штаба сегодня утром. Материал об этом выйдет в самое ближайшее время в СМИ.