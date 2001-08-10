В Южно-Сахалинске продолжает действовать режим ЧС, связанный с прохождением циклона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На текущий момент движение по центральным улицам города и проезд к социальным объектам обеспечены в полной мере. В расчистке городского округа задействовано 174 единицы техники и 102 рабочих, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сложной ситуация остается в планировочных районах и селах городского округа, куда по мере возможности перебрасывается техника. Так, до сих пор отсутствует транспортное сообщение с Березняками, Старорусским, Новой Деревней, Ключами и Синегорском. Работы по расчистке продолжались всю ночь, однако их проведение осложнялось низкой видимостью, обильным снегом и сильным ветром.
Сейчас основной задачей, стоящей перед подрядными организациями, является поддержка в проезжем состоянии уже расчищенных дорог и внутриквартальных проездов.
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