Автобусы в Южно-Сахалинске 13 января ходят до 19 часов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ухудшением погодных условий и необходимостью расчистки улично-дорожной сети с 19.00 полностью прекращается автобусное сообщение на территории городского округа. Общественный транспорт ходить не будет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Администрация Южно-Сахалинска рекомендует работодателям отпустить работников домой, а горожанам - учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения по городу.

Данная мера – вынужденная. Состояние дорог требует тщательной расчистки, а нахождение на линии пассажирских автобусов затрудняет эти работы.

Вместе с тем в соцсети мэра поступают обращения от жителей отдалённых районов, которым проблематично вернуться домой. Сейчас принято решение о запуске из города через Луговое четырёх больших автобусов №10 и №71. Они будут ходить до 19.00.