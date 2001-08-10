Тихоокеанское
информационное агентство
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На улицы Южно-Сахалинска выпустили еще 42 автобуса
12:21, | Новости общества Сахалина и Курил

В пятницу, 14 января, школьники Южно-Сахалинска продолжат дистанционное обучение

В пятницу, 14 января, школьники Южно-Сахалинска продолжат дистанционное обучение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В целях обеспечения безопасности на период активной работы снегоуборочной техники 14 января во всех школах занятия будут проходить с использованием дистанционных технологий, даже при условии спада влияния циклона, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Детские сады продолжат работать в штатном режиме.

Специализированная снегоуборочная техника продолжит работать на улицах областной столицы и планировочных районов, расчищать проезды, пешеходные зоны.

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