На улицы Южно-Сахалинска выпустили еще 42 автобуса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

50 автобусов МУП «Транспортная компания», обслуживающих городские маршруты, на 09.30 вышли на улицы Южно-Сахалинска. Восемь единиц вышли на маршрут №18, по шесть работают на маршрутах №3, 10 и 62. Остальные ездят по маршрутам №63, 71, 4, 5, 6, 7пр, 7ч, 9, 14 и 20, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, автобусы №3 едут до конечной остановки - Северный городок.

Частные перевозчики на утро 13 января выпустили на линии 20 единиц: маршруты №28, 67, 45, 103 и 104.

Напоминаем, что проблемы с работой общественного транспорта связаны прежде всего с продолжающейся непогодой.

Руководство МУП «Транспортная компания» убедительно просит автомобилистов освободить автобусные карманы — убрать личный транспорт, оставленный горожанами ранее.