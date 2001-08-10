Сахалинцы и курильчане на 15 процентов чаще стали получать услуги онлайн

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалинской области стали активнее пользоваться региональным порталом госуслуг. По итогам 2021 года количество заявлений, поданных в электронном виде, увеличилось на 15%, рассказали ТИА "Острова" в региональном ЦУР.

Как сообщили в областном министерстве цифрового и технологического развития, с октября 2021 года жители региона через Единый портал госуслуг могут получить 94 массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги. В 2022 году их перечень значительно расширился и составил порядка 200. Планируется, что все они будут переведены в электронный вид.

Еще более 80 услуг в электронном формате жителям Сахалинской области предоставляется на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

- Сахалинцы и курильчане активно пользуются этой возможностью. Так, в 2021 году количество заявлений, поданных в электронном виде, возросло на 15% по сравнению с 2020 годом и составило более 45 %. В 2022 году, по нашим планам, эта цифра увеличится и составит порядка 60%, – рассказали в минцифры.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обозначил планы по развитию портала госуслуг в 2022 году. Он сообщил, что портал был существенно обновлен и теперь устойчив к критическим нагрузкам. По словам Чернышенко, госуслугами уже пользуются 93 млн россиян и через него можно получить 170 федеральных, региональных и муниципальных услуг. До конца 2022 года, по поручению президента, в электронный формат будут переведены еще около 70 массовых социально значимых услуг.

- На портале госуслуг будут также доступны более 100 региональных сервисов. Раньше их можно было получить только на региональных порталах или сайтах органов власти, либо лично посетив то или иное ведомство. Это, например, назначение ряда пособий на детей, проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники; регистрация прав на недвижимость, – рассказал вице-премьер.

В правительстве страны планируют, что к 2024 году у 85% россиян будет учетная запись на портале госуслуг, а более половины жителей страны будут пользоваться сервисом биометрической идентификации.

- В эти же сроки около 60% пользователей Госуслуг смогут использовать электронную цифровую подпись для подписания электронных документов онлайн, без необходимости личных визитов в ведомство, а 100% писем от госорганов будет переведено в электронный вид. Это значительно упростит деятельность малого и среднего бизнеса, а гражданам сэкономит время, – резюмировал Чернышенко.