Накануне циклона управляйки Южно-Сахалинска предупредили, что чистить дворы необходимо быстро

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня по поручению мэра Сергея Надсадина в администрации города состоялось совещание с руководителями управляющих компаний. Встречу провел вице-мэр Александр Гринберг, курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства. В ходе совещания подвели итоги работы УК на новогодних каникулах, а также обсудили мобилизацию ресурсов для оперативной ликвидации последствий надвигающегося циклона, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Все праздничные дни структуры администрации города, отдел муниципального жилищного контроля, государственная жилищная инспекция вели мониторинг работы УК в части содержания придомовых территорий. Были озвучены компании, которые добросовестно подошли к выполнению обязательств, а также те, кто объективно не справился с работой.

Управляющим организациям напомнили про обязанность содержать придомовые территории в надлежащем состоянии. Для этого уже сегодня необходимо подготовить все имеющиеся ресурсы, дополнительно проинструктировать работников, чтобы по погодным условиям без промедления приступить к работе. Для более оперативной расчистки можно будет взять в аренду технику муниципальных предприятий. В настоящее время также есть возможность получить кредит на приобретение техники по линии фонда развития предпринимательства Сахалинской области.

Работу УК по приведению в порядок придомовых территорий после окончания метели также будут контролировать соответствующие службы. Руководителям напомнили об ответственности за несвоевременное исполнение обязательств, вплоть до отзыва лицензии. Также в Южно-Сахалинске одна из управляющих компаний уже лишилась нескольких домов за некачественное содержание их территорий.

Напомним, прецедент произошел в конце декабря 2021 года по итогам инспекционной поездки губернатора и мэра по дворовым территориям, на некачественную расчистку от снега которых от жителей поступили жалобы. В том числе, это несколько дворов, где не справилась со своевременной уборкой территорий от снега УК ООО «Искра». В связи с чем с 1 января после проведения всех необходимых процедур к управлению многоквартирными домами № 9 и 11 по ул. Фабричной и дому №12 по ул. Детской приступило муниципальное предприятие ЖЭУ-10. Напомним, МУП «ЖЭУ-10» уже сегодня работает по внедренным стандартам содержания придомовых территорий и имеет в распоряжении достаточное количество всей необходимой техники.

Как рассказал заместитель директора МУП «ЖЭУ-10» Артем Мельник, предприятие активно включилось в работу по управлению жилыми домами. Это техническое содержание общедомового имущества, аварийно-диспетчерское обслуживание, а также работы по содержанию придомовой территории. Так, за каникулы были отработаны заявки по устранению течи канализации и горячего водоснабжения. После снегопада 4 января началась расчистка придомовых территорий. На текущий момент эти работы завершены.

В департаменте городского хозяйства отмечают, что жалоб на работу МУП «ЖЭУ-10» от жителей этих трех домов не поступало. Жильцы считают, что за этот короткий период качество работ по уборке территории улучшилось.

- В плане расчистки двора управляющая компания - молодцы, дворник тоже качественно работает, привлекали ротор. Изменения существенные. Нам оставили все контакты. После последней метели сразу же приехал трактор, мы с соседями списались, убрали машины, поэтому двор хорошо расчистили, - рассказала жительница дома № 12 по ул. Детской Ольга Стародубцева.

Администрация Южно-Сахалинска в очередной раз призывает управляющие организации мобилизоваться, ответственно относиться к своим обязательствам, производить своевременную расчистку территорий, кровель. Жителей просят также оказывать содействие и убирать автотранспорт на время расчистки дворов.

Напоминаем жителям, что о фактах недобросовестной работы УК можно сообщать на горячую линию ГЖИ - 43-24-20 или непосредственно в отдел муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска: 300-785 (доб. 1-5).

Также можно обратиться на областную горячую линию по вопросам ЖКХ по номеру 8-800-302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Операторы отвечают с 08.00 до 21.00 ежедневно без перерывов и выходных. В ночное время звонки по аварийным случаям переводятся на номер 112. Вопрос можно задать в Instagram: @informgkh65, через мессенджер WhatsApp по номеру +79248844203 (звонки не принимаются, только сообщения) или электронную почту: informgkh@sakhalin.gov.ru.