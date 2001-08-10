На Сахалине началась отработка навыков военной разведки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках стартовавшей недели интенсивной подготовки в новом 2022 году с военнослужащими разведывательных подразделений армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине начались занятия по тактической, тактико-специальной, инженерной подготовке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе занятий военнослужащие, используя новейшие комплексы разведки и средства связи, обнаруживают условного противника, определяют характер целей и расстояние до них, после чего передают данные на командный пункт соединения.
Кроме того, разведчики отрабатывают вопросы скрытного перемещения малых групп в условиях сильно пересечённой местности, глубокого снежного покрова и низких температур. Также военнослужащие выполняют организацию засад с целью обнаружения и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника.
При выполнении поставленных задач, разведчикам предстояло преодолеть множество естественных и искусственных препятствий, таких как, заграждения колючей проволоки, проход по минному полю, косогоры, рвы и другие препятствия, которые могут встать на их пути при выполнении реальной боевой задачи.
Для создания обстановки максимально приближенной к боевой были применены различные средства имитации, дымы и холостые боеприпасы.
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