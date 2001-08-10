Сахалинцам предлагают проверить, нет ли у них долгов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Сахалинской области могут проверить наличие у них долгов на официальном сайте ведомства http://www.r65.fssp.gov.ru, на котором имеется специальный сервис "Банк данных исполнительных производств", рассказали ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.
Для этого необходимо в окне поиска ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения физического лица, либо название и адрес организации, либо номер исполнительного производства. В случае наличия задолженности, на экране отразится вся необходимая информация о возбужденном исполнительном производстве, включая контактный номер телефона судебного пристава-исполнителя, вид исполнительного документа, его номер, наименование органа, выдавшего исполнительный документ, и сумма непогашенной задолженности. Гражданин, узнавший о наличии задолженности, может оплатить ее тут же через электронные платежные системы, либо распечатать квитанцию и оплатить традиционным способом в любом банке.
Возможность доступа к сервису предусмотрена не только с компьютера, но и с мобильных устройств Android, iPhone и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазина» приложений Google Play на Аndroid, из App Store на iPhone.
УФССП России по Сахалинской области напоминает гражданам, что в случае обнаружения себя в списках должников, необходимо безотлагательно обратиться в соответствующий отдел судебных приставов для получения информации об уже принятых, либо возможных мерах принудительного исполнения и скорейшего погашения задолженности.
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