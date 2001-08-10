В Южно-Сахалинске скорректирован маршрут движения автобусов №15

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" информирует об изменении маршрута движения автобусов №15, которые работают в режиме школьного автобуса и связывают планировочный район Хомутово, (Октябрьский) и школу №6. Корректировки внесены после анализа дорожной ситуации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в утренние часы в 07:25 и 07:35 автобусы будут отправляться от магазина «Синегорье» по ул. 1-я Октябрьская в южном направлении на ул. Ивана Куропатко, затем с пр. Мира (Хомутово) выходить на ул. Ленина и двигаться в северном направлении, через остановочный пункт "Авторынок Федоровка" и далее по обычному маршруту до школы №6. При этом автобус проследует через все действующие ранее остановочные пункты.

Напомним, ранее автобусы отправлялись от остановки "Планировочный район Хомутово", двигались по ул. Ивана Куропатко и затем через 1-ю Октябрьскую на север.

Обратные рейсы будут осуществляться по прежнему маршруту.

По новой схеме утренние автобусы пойдут после возобновления работы маршрута №15, по окончании школьных каникул.

По всем вопросам работы общественного транспорта можно обращаться по телефону диспетчерской: 51-00-51.