В Южно-Сахалинске скорректирован маршрут движения автобусов №15
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" информирует об изменении маршрута движения автобусов №15, которые работают в режиме школьного автобуса и связывают планировочный район Хомутово, (Октябрьский) и школу №6. Корректировки внесены после анализа дорожной ситуации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, в утренние часы в 07:25 и 07:35 автобусы будут отправляться от магазина «Синегорье» по ул. 1-я Октябрьская в южном направлении на ул. Ивана Куропатко, затем с пр. Мира (Хомутово) выходить на ул. Ленина и двигаться в северном направлении, через остановочный пункт "Авторынок Федоровка" и далее по обычному маршруту до школы №6. При этом автобус проследует через все действующие ранее остановочные пункты.
Напомним, ранее автобусы отправлялись от остановки "Планировочный район Хомутово", двигались по ул. Ивана Куропатко и затем через 1-ю Октябрьскую на север.
Обратные рейсы будут осуществляться по прежнему маршруту.
По новой схеме утренние автобусы пойдут после возобновления работы маршрута №15, по окончании школьных каникул.
По всем вопросам работы общественного транспорта можно обращаться по телефону диспетчерской: 51-00-51.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 17:24 4 Января Житель Сахалина обворовал работодателя, задержавшего ему зарплату
- 17:31 4 Января В Южно-Сахалинске вор продал украденный смартфон в 10 раз дешевле его цены
17:26 4 Января С ресепшена поронайской гостиницы украли деньги и документы
- 19:19 5 Января В выходные сахалинцы вдвое чаще стали обращаться на горячую линию минздрава
- 19:29 30 Декабря С 2022 года южносахалинцам придется платить за воду новой компании
18:33 28 Декабря Участок Комсомольской в Южно-Сахалинске открыли как гравийку
17:50 28 Декабря В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске отменили всё, кроме фейерверка
16:23 27 Декабря Житель Сахалина убил знакомого за неснятую обувь
Выбор редакции
- 19:19 5 Января В выходные сахалинцы вдвое чаще стали обращаться на горячую линию минздрава
- 17:31 4 Января В Южно-Сахалинске вор продал украденный смартфон в 10 раз дешевле его цены
- 17:24 4 Января Житель Сахалина обворовал работодателя, задержавшего ему зарплату
- 16:31 2 Января В Тымовском районе новые сёла подключили к газу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?