В Южно-Сахалинске чествовали работников агропромышленного комплекса и торговли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов года в сфере торговли и агропромышленного комплекса состоялось в Сахалинском областной центр народного творчества». Более 50 предприятий и коллективов со всего региона было отмечено различными наградами, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Открыл мероприятие заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.
В ходе торжественной церемонии ведущие рассказали гостям о доброй традиции - подводить итоги и чествовать лучших работников агропромышленного комплекса, пищевой, перерабатывающей промышленности, торговли и услуг, внесших особый вклад в развитие региональной экономики, повышение качества жизни островитян. Также в ходе мероприятия муниципалитет отметили дипломом министерства промышленности и торговли Сахалинской области за победу в конкурсе на лучший торговый фестиваль - им стал "Остров-Рыба".
- Сегодня мы чествуем лучших работников агропромышленного комплекса и сферы торговли, подводим итоги развития отрасли за год. От того, насколько успешно развивается этот сектор экономики, во многом зависит благосостояние и комфорт горожан, - отметил своем приветствии вице-мэр Виталий Данилов. - Нельзя не отметить, что ваша профессия остается одной из самых востребованных, требует постоянного профессионального роста, самоотдачи и, конечно, же, любви к своему делу. Это залог успеха в любой работе.
Виталий Данилов поблагодарил всех за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в социально-экономическое развитие города и вручил Почетную грамоту администрации Южно-Сахалинска коллективу ООО «Сахалинский кондитер» (генеральный директор Кошеверова Марина Владимировна). Благодарственным письмом от муниципалитета отмечен индивидуальный предприниматель Чен Алексей Михайлович.
В Южно-Сахалинске, при поддержке правительства Сахалинской области, губернатора Валерия Лимаренко делается многое для обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования предпринимательской активности. С каждым годом расширяется сеть социальных магазинов, точек фирменной торговли, где можно приобрести свежую и вкусную продукцию от местных производителей по минимальной цене. Вместе с тем появляются и новые современные магазины, рынки нового формата, представительства федеральных сетей, отвечающие современным запросам покупателей.
Сфера торговли в Южно-Сахалинске сегодня - это 31 социальный магазин в т.ч. в селах Дальнее, Синегорск, планировочных районах Луговое, Ново -Александровске. Статус «Социальный» присвоен 4 объектам. В городе функционирует 217 объектов фирменной сети. Это 42% от общего количества продовольственных магазинов, активно развивается ярмарочная торговля. Действует 10 ярмарочных площадок со специализацией «Универсальная» и «Продовольственная (сельскохозяйственная)» ярмарки на 564 торговых места. Южно-Сахалинск – лидер в регионе по объемам продажи товаров на душу населения. Оборот розничной торговли на душу населения составил 509 тыс. руб. Этот показатель превышает средние показатели по России Дальнему Востоку. Вся эта работа способствует сдерживанию роста цен, обеспечению доступности продовольствия.
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