Мэрия Южно-Сахалинска ответила на вопросы, волнующие владельцев участков в СНТ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска состоялся брифинг, в ходе которого журналистам рассказали о работе муниципалитета по приведению в соответствие с действующим законодательством территориальных зон ряда садоводческих некоммерческих товариществ.

Эта текущая работа, которая по факту не повлияет на устоявшийся уклад проживания людей в СНТ, вызвала большой резонанс среди горожан. В том числе в СМИ вышел ряд публикаций, который также не внес ясности, а только еще больше взволновал людей. По поручению мэра, курирующие вице-мэры и руководители департаментов в ходе брифинга подробно рассказали о ситуации, ответили на вопросы, чтобы представители СМИ донесли до южносахалинцев достоверную информацию из первых уст.

Так, на территории Южно-Сахалинска абсолютно все земельные участки, которые когда-либо выдавались бесплатно в собственность для садоводства имеют вид разрешенного использования - для ведения садоводства — не зависимо от того, в какой территориальной зоне они расположены.

Согласно федеральному закону, который принято назвать дачной амнистией, граждане имеют право на садовом участке организовывать отдых, выращивать сельхозкультуры, построить садовый, а также жилой дом, прописаться в нем и проживать на постоянной основе. Поскольку законом на участках допускается строительство объектов недвижимости, граждане могут получить ипотечные кредиты на строительство, а также налоговые выплаты при приобретении объекта недвижимости на участке СНТ.

На территории города зарегистрировано порядка 230 СНТ. Из них 31 расположено в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-З). Отметим, при этом согласно законодательству никаких преимуществ для владельцев участков и недвижимости эта территориальная зона не дает. Вид разрешенной деятельности у них как и у остальных СНТ — для ведения садоводства, и соответственно у них те же права, которые предусмотрены законодательством для владельцев участков в СНТ.

Таким образом, суждение, что на СНТ, которые расположены в территориальной зоне Ж-3 распространяется вид разрешенной деятельности - индивидуальная жилая застройка — некорректное. Подчеркнем, они могут осуществлять исключительно ровно такую же деятельность как и СНТ, расположенные в территориальной зоне — для ведения садоводства.

Таким образом, единственная цель работы администрации по приведению в соответствие с действующим законодательством территориальных зон этих садоводческих некоммерческих товариществ - привести к единому классификатору территориальные зоны СНТ, расположенные на территории города, чтобы территориальная зона соответствовала виду разрешенной деятельности. Этого требует действующее законодательство. Работа по приведению в соответствие с действующим законодательством территориальных зон садоводческих некоммерческих товариществ ведется по всей стране. Согласно приказу Росреестра их приводят к единому классификатору зон СНТ в РФ. В Южно-Сахалинске это территориальная зона С-3.

Также важной частью брифинга стало выступление первого вице-мэра Андрея Ковальчука. Он рассказал о работе, которую муниципалитет сейчас проводит в части территориального планирования. Так, Институт Генплана Москвы завершает разработку генерального плана Южно-Сахалинска. Он будет готов летом 2022 года. Безусловно, перед утверждением пройдут публичные слушания, в которых смогут принять участие все желающие горожане. Эта информация будет анонсироваться в СМИ, по мере определения даты слушаний.