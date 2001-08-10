Первый самолет в Леонидово встретили Дед Мороз и Снегурочка с хлебом и солью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня леонидовский аэродром принял первый пассажирский авиарейс из Южно-Сахалинска. Из областной столицы прилетели сахалинские журналисты и представители регионального минтранса во главе с заместителем министра Алексеем Глауб. Первых пассажиров рейса, который станет регулярным, встретили Дед Мороз и Снегурочка по русской традиции - с хлебом и солью. Среди встречающих первых пассажиров были также представители администрации Поронайского городского округа, в том числе первый вице-мэр округа Виталий Пенкин.
Самолет вылетел из Южно-Сахалинска позже запланированного времени - не позволяли метеоусловия. Тем не менее, рейс не был отменен, и пассажиры благополучно за час полета смогли добраться до аэродрома в Леонидово.
- Работу по восстановлению взлетно-посадочных полос в районах области мы начали в прошлом году, - отметил заместитель министра транспорта Алексей Глауб. - В 2020 году были возобновлены полеты в Александровск-Сахалинский, Зональное, в течение этого года восстановили полосу в Леонидово и Смирных. На период зимнего расписания в Поронайск и Смирных планируется запускать по два рейса в неделю.
Как ранее сообщало правительство Сахалинской области, полеты на местных авиалиниях воздушными судами пассажировместимостью до 19 человек выполняет АО "Авиационная компания "Авиашельф". Чтобы обеспечить доступность тарифов для жителей, правительство Сахалинской области субсидирует авиаперевозки из регионального бюджета. За счет этого стоимость билетов сравнительно невысокая - от 1,6 до 2,3 тысячи рублей.
Для удобства пассажиров до монтажа специальных служебно-пассажирских модулей регистрация и досмотр будут осуществляться в Поронайске на железнодорожной станции по адресу: улица Ленина, 19 а, а в Смирных в здании по адресу улица Центральная, 24. После регистрации и прохождения предполетного досмотра убывающие пассажиры будут доставляться автобусами до борта воздушного судна, а прилетевшие - от самолета к вышеуказанным зданиям. Билеты на рейсы можно приобрести на сайте авиакомпании "Аврора".
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