23 декабря в Южно-Сахалинске состоится "Городская ёлка добра"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре завершаются последние приготовления к большому празднику, посвященному благотворительному проекту "Городская елка добра". Мероприятие пройдет уже завтра, 23 декабря, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Уже второй год накануне новогодних праздников неравнодушные жители объединяются, чтобы исполнить заветные мечты юных горожан. Сегодня магазин канцелярских товаров посетил мэр Сергей Надсадин. Глава города приобрел подарок для одной из южно-сахалинских школьниц. У девочки много увлечений, одно из хобби связано с творчеством.
- В нашем городе очень много талантливых детей – ярких, разносторонних личностей, которые проявляют себя не только в учебе, но и добиваются успехов в спорте, творчестве, участвуют в жизни города и сами становятся инициаторами благотворительных акций, – отметил Сергей Надсадин. – Очень важно поддерживать таких мальчишек и девчонок.
Торжество для детей и родителей состоится в выставочном зале детской художественной школы. В этом году планируется исполнить порядка полусотни новогодних желаний юных южносахалинцев от 6 до 12 лет. Как и в прошлом году, «Городская елка добра» нашла большой отклик у жителей областной столицы. Первые обращения начали поступать сразу после старта проекта, сбор заявок продолжается и сейчас. Отметим, что акция продлится до конца года. О желании принять в ней участие и исполнить детскую мечту можно сообщить по телефону 8(914)756-74-43, а также по электронной почте: press@yuzhno-sakh.ru.
Также праздничные события состоятся для дошкольников и маленьких пациентов, которые проходят лечение в больнице. Ряд учреждений организовали для юных горожан мастер-классы и развлекательные мероприятия.
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