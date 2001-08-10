"Городская елка добра" продолжает исполнять новогодние желания юных жителей Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается благотворительная акция "Городская елка добра", в рамках которой неравнодушные горожане исполняют заветные детские мечты, рассказли ТИА "Острова" в городской администрации.

Активное участие в новогоднем проекте принимают представители муниципалитета, депутаты, предприниматели, общественные организации, частные лица, которые помогут осуществить желания талантливых ребят из особых категорий семей. К акции присоединились уже более 20 партнеров. Отметим, что ряд организаций в дополнение к подаркам вышли с инициативой организовать для детей тематические мероприятия. Это творческие и образовательные мастер-классы, различные экскурсии. Так, например, в детском саду «Ягодка» планируется провести интерактивный урок иностранного языка в игровой форме. Еще одним приятным сюрпризом для двух мальчишек станет знакомство с работой кинологов и буднями бойцов, стоящих на страже правопорядка.

Создать праздник и сделать подарок к Новому год для Вики То решила и депутат городской Думы Ксения Огаркова. Юная жительница областного центра давно мечтала о ноутбуке. Девочка учится в 4-м классе Кадетской школы, и для выполнения заданий более качественно ей все чаще необходим компьютер.

- Я люблю компьютерные программы, поэтому под Новый год загадала такое желание. Написала его на листочке и очень хотела, чтобы оно исполнилось. Я очень рада, это лучший подарок. Теперь буду учиться еще усерднее. Я всем ребятам желаю получать одни пятерки, не болеть и быть такими же счастливыми, как я сегодня, - поделилась Вика То.

Участники благотворительной акции подчеркивают, что сами испытывают много положительных эмоций, когда видят счастливые глаза детей, их искреннюю радость.

- Уже второй год я участвую в акции «Городская елка добра». В преддверии Нового года наступает особое волшебное время, когда хочется делать что-то доброе. Это очень важно поддерживать семьи, в которых растут умные, трудолюбивые и талантливые дети, но по ряду причин у родителей нет возможности купить определенный подарок. Вика — большая умница, ответственная девочка, хорошо учится в школе, педагоги ее хвалят. Этот ребенок стремится развиваться, познавать мир. И так приятно видеть, как сбываются детские мечты. Тем более, что этот подарок полезный и пригодится ей в учебе, - подчеркнула Ксения Огаркова.

Напомним, в этом году планируется исполнить порядка полусотни новогодних желаний юных горожан от 6 до 12 лет. По традиции кульминацией акции «Городская елка добра» станет встреча с ребятами, которая состоится уже в этот четверг. Помимо исполнения желаний гостей ждет яркая концертная программа и другие новогодние сюрпризы.