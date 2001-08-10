В Сахалинской области установили еще пять комплексов для фиксации нарушений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дополнительно 5 комплексов фото-, видеофиксации нарушений ПДД установили на дорогах общего пользования в Сахалинской области, рассказли ТИА "Острова" в ГКУ Сахалинской области "Центр региональной цифровой трансформации".
При реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Сахалинской области особое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети.
Задача комплексов фиксировать не только превышение скорости, но и проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора, не предоставление преимущества в движении пешеходов, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а также движение по обочинам, - пояснил Антон Косвинцев, ведущий руководитель проектов ГКУ СО "ЦРЦТ".
Новые комплексы появились по адресам: г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, пешеходный переход в районе дома № 148; г. Невельск, ул. Советская, в районе дома № 18; г. Оха, ул. Карла Маркса, в районе домов 29/24; Южно-Курильск, пешеходный переход в районе перекрестка ул. Сахалинская и ул. Спортивная; Автодорога Южно-Сахалинск – Корсаков, пешеходный переход на км 29+290.
– Места для установки выбраны не случайно. Комплексы обеспечивают безопасность на пешеходных переходах, где осуществляется большой поток детей в образовательное учреждение, поток людей в медицинское учреждение и спортивно-оздоровительный комплекс. Камеры фото-, видеофиксации на данный момент, зарекомендовали себя как эффективный инструмент повышения безопасности на дорогах, – прокомментировал Сергей Хенкирович Тен, начальник ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Сахалинской области. По официальной статистике, треть всех дорожно-транспортных происшествий происходит вследствие превышения скоростного режима на опасных участках дорог, а также на нерегулируемых пешеходных переходах.
В настоящее время ведутся пусконаладочные работы, юстируются камеры, тестируются каналы связи, подключение планируется в первой декаде 2022 года.
Напомним, в рамках реализации нацпроекта, на автомобильных дорогах всех форм собственности в период с 2017 по 2024 года планируется увеличение общего числа комплексов фото-, видеофиксации нарушений ПДД на 79 штук.
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