Сахалинская область вышла на первое место в ДФО по отработке обращений в соцсетях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По итогам ноября Сахалинская область заняла первое место среди субъектов Дальнего Востока по отработке обращений в социальных сетях. Центр управления регионом подвел итоги работы министерств и районов в онлайне и представляет последний в этом году рейтинг органов власти, рассказли ТИА "Острова" в ЦУР.
В последний месяц осени островной регион единственный в ДФО отработал 100% сообщений в соцсетях – 637. При этом среднее время ответа составило 2 часа 14 минут – это также лучший показатель среди дальневосточных субъектов. На второй строчке разместилась Магаданская область, где было обработано 98% обращений в среднем за 3 часа 33 минуты. Замкнула тройку лидеров Бурятия.
– Отличного результата удалось достичь благодаря слаженной работе органов власти и специалистов обратной связи ЦУР65. Важность этой работы сегодня осознает каждый чиновник, и это дает свои плоды. Несмотря на большое количество обращений и жесткий регламент по времени на ответ, мы тщательно следим, чтобы люди не получали отписки на свои вопросы. И наоборот, всячески поощряем индивидуальный подход и реальную помощь в решении проблем, – отметил руководитель Центра управления регионом Сахалинской области Максим Камеко.
По итогам ноября в «зеленую» зону ежемесячного рейтинга ЦУР65 попали 15 муниципалитетов. В «желтой» зоне – лишь Анивский район. Южно-Курильский и Северо-Курильский городские округа в этот раз в «серой» зоне – там не зафиксировали ни одного обращения в соцсетях.
Также отличниками ноября стали 14 министерств и ведомств. В «желтой» зоне всего трое: министерство сельского хозяйства и торговли, минздрав и регоператор по обращению с отходами.
«Красная» зона по итогам месяца оказалась пустой и среди муниципалитетов, и среди органов исполнительной власти.
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