Тихоокеанское
информационное агентство
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15:46, | Новости общества Сахалина и Курил

"Ок, Сахалин": сахалинский зелёный осётр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Один из самых редких видов рыбы на острове – сахалинский зелёный осётр. Наш "голосовой помощник" расскажет, чем он особенный. 

Ок, Сахалин: кто такой сахалинский зелёный осётр?

Проект АСТВ "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.

 

Сахалинский зелёный осётр - это очень редкий вид рыбы, находится под угрозой исчезновения. Внесён в Красную книгу России. Промысел запрещён. Водится в северной части Тихого океана, редко в заливе Анива и Охотском море. Взрослая особь достигает 2 метров, весит около 60 килограммов. Нерестится раз в 4-5 лет. Сахалинского зелёного осетра разводят на Охотском лососевом рыборазводном заводе в районе Мальков. Это помогает сохранить редкий вид. Возраст некоторых особей достигает 10 лет.

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