В Южно-Сахалинске наградили участников гастрономического марафона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице подвели итоги гастрономического марафона "Пельмень и его друзья", в рамках которого 11 предприятий общественного питания предлагали своим гостям оценить различные вариации знаменитого во всем мире блюда, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Городские рестораны и кафе вновь показали высокий уровень кулинарного мастерства и сервиса. В этом году к уже постоянным участникам марафона присоединились еще 4 новых. А это значит, что предприятия общественного питания стремятся расширять гастрономические границы, и такая инициативность заряжает двигаться только вперед. Отдельные слова благодарности хочу адресовать нашим партнерам - ассоциации Chefs Team Russia, которые уже на протяжении трех лет тесно сотрудничают с муниципалитетом и помогают в организации тематических мероприятий фестиваля. Например, один из востребованных форматов — кулинарные мастер-классы для подрастающего поколения, дни открытых дверей и многое другое, - сказал вице-мэр Виталий Данилов и вручил всем участникам гастрономического марафона «Пельмень и его друзья» благодарственные письма администрации Южно-Сахалинска.

Напомним, за время проведения фестиваля было продано 420 порций пельменей, гёдза, мантов, хинкали, дамплингов, карамелле и вонтонов. Блюда отличались не только интересной рецептурой, но и оригинальной подачей. Лидером среди продаж фестивальных предложений стало кафе «Маруся».

- Не первый год мы принимаем участие в гастромарафоне пельменей. И каждый раз стараемся удивить наших гостей чем-то необычным, ведь в блюде важно все: и яркий вкус, и красивая подача, и, главное, настроение, которое появляется после вкусного ужина в приятной уютной атмосфере — ее мы тоже создаем. В этом году наш шеф-повар Евгений Васильев представил на фестиваль итальянские карамелле с телячьими щечками, добавив элемент молекулярной кухни - воздушную эспуму (пену) из картофеля и сыра пармезан. Гурманы высоко оценили это решение, и за время марафона мы получили множество комплиментов и положительных отзывов, - рассказал директор бара «Hive» Евгений Им.

Также в рамках гастрономического марафона прошел конкурс на самую оригинальную подачу фестивального блюда. Работу участников оценивали шеф-повара от Калининграда до Камчатки. Победу одержали пельмени с сахалинским лососем под томатно-сливочным соусом с морковью фри от кафе «The Soho».

Кроме этого, на официальном сайте администрации города проводился интерактивный опрос населения, по итогам которого были выбраны самые вкусные пельмени сахалинского производителя. Участие в голосовании приняли 5 производителей городского округа, в линейке которых - пельмени ручной лепки «столичные», «куриные», «говяжьи», «по-фроловски», «восточные», с рыбой и другими морепродуктами, а также пельмени, изготовленные по специальной рецептуре для детей. Так, лидером по результатам народного голосования названо ООО «Сахалинский Пищекомбинат» - производитель продукции торговой марки «Фабрика вкуса».

Еще одним приятным событием церемонии стало награждение представителей сферы бытовых услуг, торговли и сельского хозяйства за активную общественную деятельность и вклад в социально-экономическое развитие региона. Памятные знаки в честь 75-летия со дня образования Сахалинской области вручил заместитель председателя городской Думы Олег Логачев.

На протяжении всего торжественного мероприятия праздничную предновогоднюю атмосферу создавали яркие выступления творческих коллективов и вокалистов города.