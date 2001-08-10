В Южно-Сахалинске наградили участников гастрономического марафона "Пельмень и его друзья"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице подвели итоги гастрономического марафона "Пельмень и его друзья", в рамках которого 11 предприятий общественного питания предлагали своим гостям оценить различные вариации знаменитого во всем мире блюда, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Городские рестораны и кафе вновь показали высокий уровень кулинарного мастерства и сервиса. В этом году к уже постоянным участникам марафона присоединились еще 4 новых. А это значит, что предприятия общественного питания стремятся расширять гастрономические границы, и такая инициативность заряжает двигаться только вперед. Отдельные слова благодарности хочу адресовать нашим партнерам - ассоциации Chefs Team Russia, которые уже на протяжении трех лет тесно сотрудничают с муниципалитетом и помогают в организации тематических мероприятий фестиваля. Например, один из востребованных форматов — кулинарные мастер-классы для подрастающего поколения, дни открытых дверей и многое другое, - сказал вице-мэр Виталий Данилов и вручил всем участникам гастрономического марафона «Пельмень и его друзья» благодарственные письма администрации Южно-Сахалинска.
Напомним, за время проведения фестиваля было продано 420 порций пельменей, гёдза, мантов, хинкали, дамплингов, карамелле и вонтонов. Блюда отличались не только интересной рецептурой, но и оригинальной подачей. Лидером среди продаж фестивальных предложений стало кафе «Маруся».
- Не первый год мы принимаем участие в гастромарафоне пельменей. И каждый раз стараемся удивить наших гостей чем-то необычным, ведь в блюде важно все: и яркий вкус, и красивая подача, и, главное, настроение, которое появляется после вкусного ужина в приятной уютной атмосфере — ее мы тоже создаем. В этом году наш шеф-повар Евгений Васильев представил на фестиваль итальянские карамелле с телячьими щечками, добавив элемент молекулярной кухни - воздушную эспуму (пену) из картофеля и сыра пармезан. Гурманы высоко оценили это решение, и за время марафона мы получили множество комплиментов и положительных отзывов, - рассказал директор бара «Hive» Евгений Им.
Также в рамках гастрономического марафона прошел конкурс на самую оригинальную подачу фестивального блюда. Работу участников оценивали шеф-повара от Калининграда до Камчатки. Победу одержали пельмени с сахалинским лососем под томатно-сливочным соусом с морковью фри от кафе «The Soho».
Кроме этого, на официальном сайте администрации города проводился интерактивный опрос населения, по итогам которого были выбраны самые вкусные пельмени сахалинского производителя. Участие в голосовании приняли 5 производителей городского округа, в линейке которых - пельмени ручной лепки «столичные», «куриные», «говяжьи», «по-фроловски», «восточные», с рыбой и другими морепродуктами, а также пельмени, изготовленные по специальной рецептуре для детей. Так, лидером по результатам народного голосования названо ООО «Сахалинский Пищекомбинат» - производитель продукции торговой марки «Фабрика вкуса».
Еще одним приятным событием церемонии стало награждение представителей сферы бытовых услуг, торговли и сельского хозяйства за активную общественную деятельность и вклад в социально-экономическое развитие региона. Памятные знаки в честь 75-летия со дня образования Сахалинской области вручил заместитель председателя городской Думы Олег Логачев.
На протяжении всего торжественного мероприятия праздничную предновогоднюю атмосферу создавали яркие выступления творческих коллективов и вокалистов города.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:34 Сегодня Сахалинские учителя рассказали забавные случаи дистанционного обучения
08:41 Сегодня Жительница Курил начала платить алименты только после того, как её наказали обязательными работами
11:25 Сегодня В ряде домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду вечером 16 декабря
09:30 Сегодня Ок, Сахалин: почему Курильские острова так называются
16:52 10 Декабря В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду
14:39 10 Декабря На Сахалине вертолет будет искать пропавших в море рыбаков
16:40 9 Декабря В Луговом на тропе здоровья устанавливают уличное освещение
17:11 9 Декабря Старшему поколению южносахалинцев напоминают о возможности пройти углубленное обследование
15:13 19 Ноября Циклон накроет 16 районов Сахалинской области
19:29 19 Ноября Что подарить на новый 2022 год: варианты от ТИА «Острова»
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
16:45 25 Ноября Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании
Выбор редакции
- 15:12 Сегодня В сахалинском зоопарке появились дикобразы
- 13:13 Вчера На Сахалине начали тренироваться гранатометчики
- 10:11 10 Декабря Пока на улице плюс, жителей Южно-Сахалинска приглашают кататься на коньках в "Кристалл"
- 10:29 9 Декабря 12 декабря сахалинский зоопарк приглашает юных островитян на предновогодние представления
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?